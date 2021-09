Lazio-Torino 1-1, Immobile: “Ci manca entusiasmo, siamo timorosi” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Sembriamo timorosi quando scendiamo in campo e questo ci sta penalizzando. Abbiamo aggiustato la fase difensiva, ora dobbiamo fare bene in attacco. Stiamo effettuando dei cambiamenti e non è semplice. Incontrare una squadra forte come il Torino e’ dura, hanno un modo di giocare molto dispendioso e servivano parecchie energie stasera”. Così ha parlato Ciro Immobile, attaccante della Lazio e autore del gol del definitivo 1-1 nel pareggio contro il Torino. Un momento difficile per i biancocelesti, nonostante i tanti gol dell’attaccante Campione d’Europa: “Da quando abbiamo perso la partita a Milano ci manca entusiasmo e questo non deve succedere. Non ci può abbattere per una sconfitta, anche se è arrivata con il Milan. Questi ko ci servono da lezione e dobbiamo ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) “Sembriamoquando scendiamo in campo e questo ci sta penalizzando. Abbiamo aggiustato la fase difensiva, ora dobbiamo fare bene in attacco. Stiamo effettuando dei cambiamenti e non è semplice. Incontrare una squadra forte come ile’ dura, hanno un modo di giocare molto dispendioso e servivano parecchie energie stasera”. Così ha parlato Ciro, attaccante dellae autore del gol del definitivo 1-1 nel pareggio contro il. Un momento difficile per i biancocelesti, nonostante i tanti gol dell’attaccante Campione d’Europa: “Da quando abbiamo perso la partita a Milano cie questo non deve succedere. Non ci può abbattere per una sconfitta, anche se è arrivata con il Milan. Questi ko ci servono da lezione e dobbiamo ...

