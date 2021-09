Lazio, Muriqi: «Meritavamo almeno il pari. Ora testa al derby» (Di giovedì 23 settembre 2021) Al termine della gara contro il Torino, Vedat Muriqi ha parlato a Lazio Style Radio per commentare il pareggio Ai microfoni di Lazio Style Radio, Muriqi è intervenuto per commentare il risultato del match tra Lazio e Torino GARA – «Torino squadra molto aggrassiva, ma sapevamo sarebbe stato difficile. Abbiamo conquistato il rigore all’ultimo minuto e siamo contenti perchè un punto è meglio di zero e lo Meritavamo. Giochiamo ogni tre giorni e c’è un po’ di stanchezza, ma siamo giocatori e lavoriamo bene. Abbiamo fatto una settimana intensa di allenamenti, ora ci concentriamo sul derby». PRESTAZIONE – «Non vogliamo giocare con le palle alte, io sto cercando di aiutare sempre i compagni, anche se entro 10 minuti io do il mio cuore. Sto cercando di dare tutto per ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Al termine della gara contro il Torino, Vedatha parlato aStyle Radio per commentare il pareggio Ai microfoni diStyle Radio,è intervenuto per commentare il risultato del match trae Torino GARA – «Torino squadra molto aggrassiva, ma sapevamo sarebbe stato difficile. Abbiamo conquistato il rigore all’ultimo minuto e siamo contenti perchè un punto è meglio di zero e lo. Giochiamo ogni tre giorni e c’è un po’ di stanchezza, ma siamo giocatori e lavoriamo bene. Abbiamo fatto una settimana intensa di allenamenti, ora ci concentriamo sul». PRESTAZIONE – «Non vogliamo giocare con le palle alte, io sto cercando di aiutare sempre i compagni, anche se entro 10 minuti io do il mio cuore. Sto cercando di dare tutto per ...

