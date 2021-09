Lazio | Martusciello | «Grande reazione Non guardiamo troppo i risultati»

(Di giovedì 23 settembre 2021) Al termine della sfida con il Torino,– vice allenatore di Sarri – ha analizzato la partita dellaè intervenuto per commentare il risultato del match tra Torino e. Queste le sue parole ai microfoni di Sky.– «C’è stata unae unimpegno. Abbiamo raggiunto il pari conspirito. C’è ancora tanto da lavorare, ma questo risultato ci dà la spinta giusta».«Immobile vorrebbe vincerle tutte, ma in questo momento non si dovrebbero guardare troppi i. I ragazzi stanno lavorando bene, ma serve tempo. La strada intrapresa è comunque quella giusta, anche perché tutti sono molto disponibili». AVVERSARI – «Con ...

Giusto assegnare il rigore alla Lazio per il fallo di Djidji su Immobile. TABELLINO TORINO (3 - 4 - ... Sarri (squalificato, in panchina Martusciello) Classifica: Napoli 15, Inter e Milan 13, Atalanta 10, Roma* 9, Fiorentina 9, Lazio 8, Bologna 8, Udinese* 7, Torino 7, Empoli 6, Sampdoria 5, Juventus 5, ... La termine della sfida tra Torino e Lazio conclusasi con il risultato di 1-1, l'allenato ... Torino-Lazio 1-1 Reina 7: se la Lazio quest'oggi riesce a portare a casa un punto da Torino gran parte del merito è del portiere spagnolo che è ...