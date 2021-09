Lazio, Immobile sfida il Torino: motivazione particolare per il bomber biancoceleste (Di giovedì 23 settembre 2021) Ciro Immobile sfida il Torino e l’attaccante della Lazio lo farà con una motivazione particolare in più Tra Lazio e Torino, notoriamente, non corre buon sangue. Soprattutto se ad accendere la rivalità non è stato il calcio giocato sul campo, ma una lunga vicenda fatta di tribunali, processi e tamponi. Difficile da dimenticare, poi, l’invettiva di Cairo contro Immobile e l’accusa di aver giocato la gara d’andata della scorsa stagione da positivo al COVID. Chiarimenti e scuse formali non ce ne sono mai state, eppure Ciro dal caso tamponi ne è uscito pulitissimo. È andato avanti, ha continuato a giocare da buon professionista e lo farà anche oggi, davanti al suo ex pubblico, lo stesso a cui è rimasto grato dopo il boom al Pescara di Zeman ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Ciroile l’attaccante dellalo farà con unain più Tra, notoriamente, non corre buon sangue. Soprattutto se ad accendere la rivalità non è stato il calcio giocato sul campo, ma una lunga vicenda fatta di tribunali, processi e tamponi. Difficile da dimenticare, poi, l’invettiva di Cairo controe l’accusa di aver giocato la gara d’andata della scorsa stagione da positivo al COVID. Chiarimenti e scuse formali non ce ne sono mai state, eppure Ciro dal caso tamponi ne è uscito pulitissimo. È andato avanti, ha continuato a giocare da buon professionista e lo farà anche oggi, davanti al suo ex pubblico, lo stesso a cui è rimasto grato dopo il boom al Pescara di Zeman ...

Advertising

sportli26181512 : #Lazio, riecco #Cairo: una motivazione in più per #Immobile: L'attaccante biancoceleste ritrova il presidente grana… - LALAZIOMIA : Lazio, riecco Cairo: una motivazione in più per Immobile - LALAZIOMIA : Il Tempo | Altro esame per la Lazio in casa del Torino - gazzettaGranata : Sarri punta su Immobile con Pedro e Anderson: la probabile formazione della Lazio #TorinoFC #FVCG #SFT - Riccardofuffol2 : Se dopo quello che è accaduto a maggio a Lazio-torino (salvati a casa nostra con #Immobile aggredito da chi sappiam… -