Lavoro | Orlando “L' Anpal era paralizzata | l' ho commissariata”

(Di giovedì 23 settembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – “L'era. Nessuno ha diminuito i poteri di, l'ho soloperchè con la presidenza di Mimmo Parisi non funzionava. Ora la funzione di indirizzo delle politiche attive delva al ministero. Ma è l'unica modifica. Non si vuole lasciare al ministero neanche la competenza di indicare gli obiettivi? Peraltro è una scelta empiricamente giustificata dalla vicenda Parisi, perchè si era determinata una situazione di stallo. Nel nostro Paese i governi storicamente sono cambiati spesso: c'è il rischio di trovarti un vertice dell'e un governo che vogliono portare avanti obiettivi diversi. A quel punto hai la paralisi”. Lo dice il ministro dele delle Politiche Sociali Andreaal ...

Il ministro del, Andrea, si era impegnato già a fine agosto a trovare rimedio per evitare che i lavoratori costretti alla quarantena per contatti con un positivo Covid si ritrovassero ...Il Ministro del, Andrea, si era impegnato già a fine agosto a trovare rimedio per evitare che i lavoratori costretti alla quarantena per contatti con un positivo Covid si ritrovassero ...MILANO (ITALPRESS) - "L'Anpal era paralizzata. Nessuno ha diminuito i poteri di Anpal, l'ho solo commissariata perchè con la presidenza di Mimmo Parisi no ...C'è il ritorno della indennità quarantena, ovvero i giorni passati a casa, in quarantena appunto, equiparati ai giorni di malattia e quindi pagati dall'Inps.