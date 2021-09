Lavoro | Orlando “L’Anpal era paralizzata | l’ho commissariata”

(Di giovedì 23 settembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – “era. Nessuno ha diminuito i poteri di Anpal,soloperchè con la presidenza di Mimmo Parisi non funzionava. Ora la funzione di indirizzo delle politiche attive delva al ministero. Ma è l’unica modifica. Non si vuole lasciare al ministero neanche la competenza di indicare gli obiettivi? Peraltro è una scelta empiricamente giustificata dalla vicenda Parisi, perchè si era determinata una situazione di stallo. Nel nostro Paese i governi storicamente sono cambiati spesso: c’è il rischio di trovarti un vertice dele un governo che vogliono portare avanti obiettivi diversi. A quel punto hai la paralisi”. Lo dice il ministro dele delle Politiche Sociali Andreaal ...

E a queste critiche oggi risponde il ministro delAndreain un'intervista al Corriere . "Pensiamo a un sistema di voucher che possono essere utilizzati sia nel sistema delle agenzie ...Roma, 23 set 08:21 - L'ex presidente dell'Anpal, Maurizio Del Conte, dice che finanziare i centri pubblici per l'impiego con un piano plurimiliardario senza cambiarne..."L’Anpal era paralizzata. Nessuno ha diminuito i poteri di Anpal, l’ho solo commissariata perché con la presidenza di Mimmo Parisi non funzionava ...MILANO (ITALPRESS) – “L’Anpal era paralizzata. Nessuno ha diminuito i poteri di Anpal, l’ho solo commissariata perchè con la presidenza di Mimmo Parisi non funzionava. Ora la funzione di indirizzo del ...