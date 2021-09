Lavoro: Draghi, 'il mercato è ripartito ma tre quarti nuovi occupati a tempo determinato' (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Al rafforzamento dell'economia si accompagna un miglioramento dell'occupazione. A luglio il numero di occupati è cresciuto di 440mila unità rispetto a un anno prima, e c'erano 170mila disoccupati e 484mila inattivi in meno. Il mercato del Lavoro è ripartito, ma ci sono ancora aspetti che destano preoccupazione”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo all'assemblea di Confindustria 2021. “Tra i dipendenti, tre quarti dei nuovi occupati hanno ricevuto un contratto a tempo determinato. Nel 2020, più di due milioni di famiglie erano in condizione di povertà assoluta”, ha ricordato il presidente del consiglio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Al rafforzamento dell'economia si accompagna un miglioramento dell'occupazione. A luglio il numero diè cresciuto di 440mila unità rispetto a un anno prima, e c'erano 170mila dise 484mila inattivi in meno. Ildel, ma ci sono ancora aspetti che destano preoccupazione”. Così il premier Mario, intervenendo all'assemblea di Confindustria 2021. “Tra i dipendenti, tredeihanno ricevuto un contratto a. Nel 2020, più di due milioni di famiglie erano in condizione di povertà assoluta”, ha ricordato il presidente del consiglio.

