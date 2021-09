Lavoro | da partnership Umana-Kaspersky percorso Alta Formazione ' Kaspersky Scenario'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Labitalia) - Lo sviluppo del mondo digitale, dall'Industria 4.0 ai servizi in rete, dall'e-commerce alla supply chain, dal Cloud al Crm sta ampliando le possibilità di attacchi informatici. Assistiamo sempre più frequentemente ad aggressioni informatiche anche verso aziende che sono notoriamente inviolabili. Attacchi diversificati, con tecniche multiformi che possono destabilizzare e far perdere credibilità sui mercati alle aziende. Una tendenza che rende ancor più strategico il ruolo degli esperti in Cybersecurity. Ed è per dare una risposta coerente in contrasto a questo fenomeno che dalla, in collaborazione con Anitec-Assinform, nasce '', un'Academy virtuale di...