Lavoro | boom rapporti agevolati con Decontribuzione Sud

(Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) –diincentivati in crescita. Secondo i dati resi noti dall’Inps, l’insieme deiincentivati registra nel 2020 una crescita di circa il 20% per le assunzioni e del 62% per le variazioni contrattuali, dovuta principalmente all’attivazione delle agevolazioni previste dal decreto 104 del 14 agosto 2020 (“decreto Agosto”). Il numero delle assunzioni e delle variazioni contrattuali effettuate beneficiando di agevolazioni contributive – si legge – ha una incidenza sul totale deiattivati nel 2020 pari al 16%, in sostanza raddoppiata rispetto al 2019. Il confronto tra i primi semestri degli anni 2019, 2020 e 2021, dopo le sostanziali diminuzioni degli anni 2019 e 2020 imputabili all’inizio del periodo di emergenza sanitaria, “rileva un aumento delle assunzioni (+23%) che, ...

Rapporti di lavoro incentivati in crescita. Secondo i dati resi noti dall'Inps, l'insieme dei rapporti incentivati registra nel 2020 una crescita di circa il 20% per le assunzioni e del 62% per le variazioni contrattuali, dovuta principalmente all'attivazione delle agevolazioni previste dal decreto 104 del 14 agosto 2020 ("decreto Agosto"). Il numero delle assunzioni e delle variazioni contrattuali effettuate beneficiando di agevolazioni contributive ha una incidenza sul totale dei rapporti attivati nel 2020 pari al 16%, in sostanza raddoppiata rispetto al 2019. Il confronto tra i primi semestri degli anni 2019, 2020 e 2021, dopo le sostanziali diminuzioni degli anni 2019 e 2020 imputabili all'inizio del periodo di emergenza sanitaria, rileva un aumento delle assunzioni (+23%).

(Teleborsa) - Si attendono novità sul tema smart working che necessita di una regolamentazione – sia nel privato che nel pubblico – non più rinviabile con la fine dello stato di emergenza ad oggi fissata al 31 dicembre.