Lavori gravosi | Snals | va esteso a tutto il personale della scuola

(Di giovedì 23 settembre 2021)- La commissione di studio per l’individuazione deihaa 203 le mansioni gravose; i lavoratori che le svolgono potrebbero beneficiare di anticipi per il collocamento a riposo nell’ambito delle norme che saranno inserite nella prossima legge finanziaria. L'articolo .

La Commissione istituzionale di studio suiha allungato la lista degli addetti alle mansioni usuranti, quelle che sono maggiormente esposte a patologie professionali e ad infortuni. ...Si fa così: si manda in pensione a 63 anni solo chi è stato impegnato ine usuranti. E allora? Ie usuranti sono ovviamente relativamente pochi. Ovviamente un cavolo. ...Pensione a 63 anni agli usurati. Usurati avanti! C'è posto. Come mandare in pensione a 63 anni mantenendo l'età pensionabile a 67? Impossibile ...Un’apposita commissione – presieduta da Cesare Damiano – ha allargato a 203 i lavori cosiddetti “usuranti”. Se la bozza dovesse essere accolta, andranno in pensione anticipata a 63 anni – grazie alla ...