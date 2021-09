Lavori gravosi, ecco chi entra nell’elenco (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono 203 le mansioni individuate dalla Commissione sui lavori gravosi che potrebbero entrare nella lista di chi può anticipare la pensione a causa del valore usurante del lavoro. Si va dai bidelli alle colf, dai tassisti alle badanti passando per saldatori e tranvieri. Ci sono anche gli insegnanti di scuola elementare e i conduttori di macchinari in miniera. E ancora commessi e cassieri, forestali e magazzinieri. Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono 203 le mansioni individuate dalla Commissione sui lavori gravosi che potrebbero entrare nella lista di chi può anticipare la pensione a causa del valore usurante del lavoro. Si va dai bidelli alle colf, dai tassisti alle badanti passando per saldatori e tranvieri. Ci sono anche gli insegnanti di scuola elementare e i conduttori di macchinari in miniera. E ancora commessi e cassieri, forestali e magazzinieri.

