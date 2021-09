Laver Cup 2021: il montepremi e il prize money (Di giovedì 23 settembre 2021) Il montepremi e il prize money della Laver Cup 2021, quarta edizione dell’evento a squadre che attira alcuni dei migliori tennisti al mondo. Lo scenario di Boston ospiterà il Team Europe e il Team World; il primo beneficia della partecipazione di Matteo Berrettini, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Casper Ruud. Il secondo invece, potrà contare sulle prestazioni di John Isner, Denis Shapovalov, Nick Kyrgios, Reilly Opelka, Felix Auger-Aliassime e Diego Schwartzman. Squadra europea, capitanata da Bjorn Borg, favorita dai pronostici, seppur il Resto del Mondo possa affidarsi all’autorevole capitano John McEnroe. Il montepremi totale della Laver Cup 2021 corrisponde a 1 milione e 917mila 913 euro, dei quali 213mila 101 ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Ile ildellaCup, quarta edizione dell’evento a squadre che attira alcuni dei migliori tennisti al mondo. Lo scenario di Boston ospiterà il Team Europe e il Team World; il primo beneficia della partecipazione di Matteo Berrettini, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Casper Ruud. Il secondo invece, potrà contare sulle prestazioni di John Isner, Denis Shapovalov, Nick Kyrgios, Reilly Opelka, Felix Auger-Aliassime e Diego Schwartzman. Squadra europea, capitanata da Bjorn Borg, favorita dai pronostici, seppur il Resto del Mondo possa affidarsi all’autorevole capitano John McEnroe. Iltotale dellaCupcorrisponde a 1 milione e 917mila 913 euro, dei quali 213mila 101 ...

