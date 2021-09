Lav | riparte il tour | subito richieste a futuro sindaco

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – Sabato 25 settembre a Roma, a Villa Carpegna, di fronte all’ingresso del parco, la prima tappa autunnale delorganizzato da Lav, che da maggio a ottobre è impegnata nella Capitale nel raccogliere cibo e farmaci veterinari da banco per aiutare tanti animali che vivono in famiglie socialmente fragili e gatti liberi sul territorio. L’iniziativa si propone inoltre di chiedere alla futura sindaca o, la previsione di un Animal Social Bonus in cibo e cure veterinarie per l’emergenza Covid-19, nella forma “una tantum” per le persone in difficoltà economica a causa della pandemia che vivono con un cane o un gatto, e in forma annuale per le persone in stato permanente di indigenza, che ne hanno accolti nella loro famiglia. Tra leavanzate dalla Lav, anche l’introduzione di una Quattrozampe Social Card per l’adozione ...