L’autoironia di De Roon | in regalo tre maglie | ma allo Store non si presenta nessuno VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 settembre 2021) Uomo ovunque in campo e attivissimo sui social. Marten deregala una nuova perla di autoironia sul suo profilo Twitter. “Sono qua all’Atalantaa Bergamo, alle prime tre persone che entreranno e compreranno latta di Marten Defarò l’autografo e la pagherò io. Quindi mi auguro arrivino presto…“, ha esordito nello sketch il centrocampista olandese. Ma di tifosi neanche l’ombra. “Scommetto che Messi non avrà mai a che fare con una cosa del genere“, il commento finale del giocatore nella didascalia.I bet Messi never has to deal with this. pic.twitter.com/W4uG6YPP1h — Marten de(@Dirono) September 23, 2021 SportFace.