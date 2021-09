Laura Chiatti e Marco Bocci, altro che crisi: “Pronto a farlo insieme?” (Di giovedì 23 settembre 2021) Laura Chiatti e Marco Bocci, sembra che la crisi sia stata superata e al coppia ha scelto di rafforzare ancora di più il loro amore. Laura Chiatti e Marco Bocci, la crisi sembra superata i due sono tornati insieme (Getty Images)La crisi è stata superata dalla coppia, negli scorsi mesi i due attori hanno affrontato una gravissima crisi che ha fatto preoccupare tutti i loro fans, i due sono sposati dal 2014. Sembra che l’attrice e l’attore siano stati lontani solo per motivi di lavoro, l’attrice ha dovuto risolvere alcuni problemi personali che le hanno procurato alcune difficoltà. Attualmente i due hanno superato il momento difficile, e dopo una vacanza ... Leggi su ck12 (Di giovedì 23 settembre 2021), sembra che lasia stata superata e al coppia ha scelto di rafforzare ancora di più il loro amore., lasembra superata i due sono tornati(Getty Images)Laè stata superata dalla coppia, negli scorsi mesi i due attori hanno affrontato una gravissimache ha fatto preoccupare tutti i loro fans, i due sono sposati dal 2014. Sembra che l’attrice e l’attore siano stati lontani solo per motivi di lavoro, l’attrice ha dovuto risolvere alcuni problemi personali che le hanno procurato alcune difficoltà. Attualmente i due hanno superato il momento difficile, e dopo una vacanza ...

Advertising

AvvMennillo : Chiatti-Bocci, le relazioni con Muccino ed Emma, la telefonata per sbaglio: un amore infuocato - AvvMennillo : Chiatti-Bocci, le relazioni con Muccino ed Emma, la telefonata per sbaglio: un amore i... - angiuoniluigi : RT @Corriere: Chiatti-Bocci, le relazioni con Muccino ed Emma, la telefonata per sbaglio: un amore infuocato - Corriere : Chiatti-Bocci, le relazioni con Muccino ed Emma, la telefonata per sbaglio: un amore infuocato - angiuoniluigi : RT @Corriere: Chiatti-Bocci, le relazioni con Muccino ed Emma, la telefonata per sbaglio: un amore i... -