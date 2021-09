L’aria più inquinata è nei luoghi chiusi e la respiriamo 22 ore al giorno (Di giovedì 23 settembre 2021) L’inquinamento delL’aria uccide nel mondo 7 milioni di persone ogni anno. I dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità mostrano che 9 persone su 10 respirano aria che supera i limiti delle linee guida dell’OMS e che quindi contengono alti livelli di inquinanti, con i paesi più poveri che soffrono delle esposizioni più alte. Al contrario di quello che si potrebbe pensare però, e a prescindere dalla parte del mondo in cui ci si trova, L’aria negli ambienti chiusi - che si tratti di case, uffici, scuole, persino automobili - è più inquinata delL’aria outdoor. Non solo: mentre L’aria esterna è soggetta a legislazione volta a ridurre l’esposizione agli agenti inquinanti, la qualità delL’aria all’interno degli edifici (pubblici e privati) non è regolata da alcun ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) L’inquinamento deluccide nel mondo 7 milioni di persone ogni anno. I dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità mostrano che 9 persone su 10 respirano aria che supera i limiti delle linee guida dell’OMS e che quindi contengono alti livelli di inquinanti, con i paesi più poveri che soffrono delle esposizioni più alte. Al contrario di quello che si potrebbe pensare però, e a prescindere dalla parte del mondo in cui ci si trova,negli ambienti- che si tratti di case, uffici, scuole, persino automobili - è piùdeloutdoor. Non solo: mentreesterna è soggetta a legislazione volta a ridurre l’esposizione agli agenti inquinanti, la qualità delall’interno degli edifici (pubblici e privati) non è regolata da alcun ...

