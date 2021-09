L’America per noi. Le relazioni tra Italia e Stati Uniti da Sigonella a oggi (Di giovedì 23 settembre 2021) L’America per noi di Mario De Pizzo, edito da Luiss University Press, è un’occasione per approfondire le percezioni maturate dai massimi responsabili politici e istituzionali del nostro Paese nei confronti degli Stati Uniti: alleato e partner in numerosi settori, garante della sicurezza ma, ovviamente, pur sempre una superpotenza che, oggi come allora, persegue sotto ogni forma i propri irrinunciabili imperativi. Per usare le parole di Luciano Violante, parlare di politica estera è complicato: in genere chi lo fa descrive la propria prospettiva, ma Mario De Pizzo ha tenuto fede al proprio mestiere di giornalista, esprimendo il punto di vista di tutti i presidenti del Consiglio Italiani e di altri importanti responsabili politici, che si sono succeduti dalla questione di Sigonella con ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 settembre 2021)per noi di Mario De Pizzo, edito da Luiss University Press, è un’occasione per approfondire le percezioni maturate dai massimi responsabili politici e istituzionali del nostro Paese nei confronti degli: alleato e partner in numerosi settori, garante della sicurezza ma, ovviamente, pur sempre una superpotenza che,come allora, persegue sotto ogni forma i propri irrinunciabili imperativi. Per usare le parole di Luciano Violante, parlare di politica estera è complicato: in genere chi lo fa descrive la propria prospettiva, ma Mario De Pizzo ha tenuto fede al proprio mestiere di giornalista, esprimendo il punto di vista di tutti i presidenti del Consiglioni e di altri importanti responsabili politici, che si sono succeduti dalla questione dicon ...

