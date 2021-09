La vita in diretta fa spazio a Milly Carlucci: come cambia il palinsesto di oggi di Rai 1 (Di giovedì 23 settembre 2021) Per Rai1 questa di oggi giovedì 23 settembre 2021 è una giornata ricca di cambiamenti di programmazione per consentire alla rete degli aggiustamenti che porteranno in ogni caso delle succose novità per il pubblico. Nel pomeriggio di oggi infatti La vita in diretta prenderà il suo consueto via alle ore ore 17:05 per poi cambiare il suo normale svolgimento per fare spazio prima ad una diretta dal Quirinale e poi per ritornare con la presentazione del cast ufficiale di Ballando con le Stelle, che vedrà direttamente coinvolta in trasmissione la storica conduttrice Milly Carlucci. Il pomeriggio di oggi giovedì 23 settembre di Rai1 viene stravolto Pomeriggio di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Per Rai1 questa digiovedì 23 settembre 2021 è una giornata ricca dimenti di programmazione per consentire alla rete degli aggiustamenti che porteranno in ogni caso delle succose novità per il pubblico. Nel pomeriggio diinfatti Lainprenderà il suo consueto via alle ore ore 17:05 per poire il suo normale svolgimento per fareprima ad unadal Quirinale e poi per ritornare con la presentazione del cast ufficiale di Ballando con le Stelle, che vedràmente coinvolta in trasmissione la storica conduttrice. Il pomeriggio digiovedì 23 settembre di Rai1 viene stravolto Pomeriggio di ...

