La virologa Gismondo | ' In tv solo se autorizzati? Sbagliato | dobbiamo parlare del nostro pensiero scientifico'

(Di giovedì 23 settembre 2021) L'ordine del giorno approvato ieri che limita le parole dei virologi in tv ha già scatenato le prime reazioni. Virologi, immunologi, infettivologi in tv, alla radio o intervistati dai giornali su ...

dunque traccia un confine tra le opinioni e posizioni scientifiche personali e "l'attenersi al codice deontologico, che tutti dobbiamo rispettare in quanto appartenenti all'Ordine dei medici"...Maria Rita, autorevoledell'ospedale Sacco di Milano, in collegamento ieri sera con il programma di Rete 4, Stasera Italia News. " Non c'è il grafene nel vaccino " spiega l'esperta rispondendo ...La direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica del Sacco di Milano commenta l'odg approvato ieri: "Altra cosa se si tratta di fornire dati di gestione interna o comunque dati sensibili" ...La nota virologa dell'ospedale Sacco di Milano, Maria Rita Gismondo, intervistato ieri sera dal programma di Rete 4, Stasera Italia News ...