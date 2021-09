La violenza choc contro Al Bano e Sgarbi | cosa è successo al concerto 

(Di giovedì 23 settembre 2021) Il cantante e il critico d'arte sono intervenuti nel corso di una serata in omaggio a Franco Battiato. Il pubblico li ha sommersi di fischi. Al: "I cinque minuti più inutili della mia vita artistica"

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : violenza choc

ilGiornale.it

Uno spettacolo "macchiato" dai fischi ingenerosi e dagli insultirivolti da un gruppo di maleducati ad Al Bano e Vittorio Sgarbi , amici del cantautore nato alle pendici dell'Etna, che sono ...Non c'è che dire, la criminalità diventa sempre più fantasiosa mantenendoe disprezzo dell'uomo: tre esempi verificatesi nelle ultime 48 ore Un tecnico informatico ... È il raccontoche ...Il cantante e il critico d'arte sono intervenuti nel corso di una serata in omaggio a Franco Battiato. Il pubblico li ha sommersi di fischi. Al Bano: "I cinque minuti più inutili della mia vita artist ...Indagato un 24enne spezzino che accompagnava i minori col pulmino in gita. Ieri la sua casa perquisita dalla squadra mobile ...