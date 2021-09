“La Ue ha regalato 31 miliardi a Big Pharma” | l’inchiesta choc che fa tremare Bruxelles

(Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set – Chi parla di Big, si sa, viene subito squalificato come un «complottista». Tuttavia, se presumere l’esistenza di una grande cospirazione dei colossi del farmaco è da ingenui o faciloni, pensare che le grandi case farmaceutiche non facciano i loro sporchi giochi è da sciocchi o sprovveduti. A gettare una luce ancora più fosca sulla questione ci ha pensato una recente ed esplosiva inchiesta, che ha accusato la Commissione Ue di averben 31di euro a Big. Un’inchiesta esplosivache sta scuotendo i palazzi diè stata condotta da Maxence Peigné per Investigate Europe, il quale ha contattato negoziatori Ue, ex negoziatori, Ong, politici e rappresentanti delle Nazioni Unite che hanno trattato con i colossi di Big ...

Il Primato Nazionale

