La trattativa stato mafia: una boiata (Di giovedì 23 settembre 2021) La mastodontica inchiesta sulla trattativa – una boiata pazzesca l'aveva definitiva, su questo Fogliuzzo, Giovanni Fiandaca, ordinario di Diritto penale – è naufragata definitivamente. E' rimasta in piedi dieci anni, ma ieri, poco prima delle 18, il presidente della Corte d'appello di Palermo ha letto la sentenza di assoluzione per tutti gli uomini dello stato che questo processo aveva gettato nel fango. Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, alti ufficiali del Ros al tempo delle stragi di mafia, escono a testa alta. E' stato assolto anche Marcello Dell'Utri, ex senatore di Forza Italia, indicato dall'accusa come il portaordini dei boss nel governo di Silvio Berlusconi. La Corte, presieduta da Angelo Pellino, ha confermato solo la condanna a 27 anni di Leoluca Bagarella, cognato di Totò ...

