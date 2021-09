La Trattativa stato-mafia che non c'era: assolti Dell'Utri, Mori e De Donno (Di giovedì 23 settembre 2021) Non ci fu alcuna Trattativa stato mafia. La Corte d'Assise d'appello di Palermo quest'oggi ha ribaltato i giudizi di primo grado del tribunale palermitano. assolti l'ex senatore e fondatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri, e gli ex generali del Ros Mario Mori (qui un'intervista video in cui raccontava il suo calvario giudiziario) e Antonio Subranni, tutti condannati in primo grado a 12 anni di reclusione con l'accusa di minaccia a un corpo politico Dello stato. L'assoluzione è arrivata anche per l'ex colonnello Antonio De Donno, la cui condanna era stata di 8 anni di reclusione. In pratica tutto il disegno Dell'accusa naufraga alla prova Della Corte d'Assise d'appello. Un esito che ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 settembre 2021) Non ci fu alcuna. La Corte d'Assise d'appello di Palermo quest'oggi ha ribaltato i giudizi di primo grado del tribunale palermitano.l'ex senatore e fondatore di Forza Italia Marcello, e gli ex generali del Ros Mario(qui un'intervista video in cui raccontava il suo calvario giudiziario) e Antonio Subranni, tutti condannati in primo grado a 12 anni di reclusione con l'accusa di minaccia a un corpo politico. L'assoluzione è arrivata anche per l'ex colonnello Antonio De, la cui condanna era stata di 8 anni di reclusione. In pratica tutto il disegno'accusa naufraga alla provaa Corte d'Assise d'appello. Un esito che ...

