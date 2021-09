"La Trattativa era legittima. Ora guardiamo i fatti, senza pregiudizi". Parla l'avvocato di Mori (Di giovedì 23 settembre 2021) “Le confesso che questa è stata la prova più dura”, dichiara al Foglio l’avvocato Basilio Milio, legale del generale Mario Mori, prima di scoppiare in lacrime. La corte d’assise d’appello di Palermo ha appena assolto il generale Mori nel processo d’appello sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia, insieme ai colleghi del Ros, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, e all’ex senatore Marcello Dell’Utri. In primo grado erano stati tutti condannati a pene pesantissime con l’accusa di minaccia a corpo politico dello Stato (dodici anni di reclusione per Mori, Subranni e Dell’Utri, otto per De Donno). Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro novanta giorni, ma il verdetto dei giudici d’appello, considerata anche la conferma delle condanne per i boss Leoluca Bagarella (ridotta da 28 a 27 anni di ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 settembre 2021) “Le confesso che questa è stata la prova più dura”, dichiara al Foglio l’Basilio Milio, legale del generale Mario, prima di scoppiare in lacrime. La corte d’assise d’appello di Palermo ha appena assolto il generalenel processo d’appello sulla cosiddettaStato-mafia, insieme ai colleghi del Ros, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, e all’ex senatore Marcello Dell’Utri. In primo grado erano stati tutti condannati a pene pesantissime con l’accusa di minaccia a corpo politico dello Stato (dodici anni di reclusione per, Subranni e Dell’Utri, otto per De Donno). Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro novanta giorni, ma il verdetto dei giudici d’appello, considerata anche la conferma delle condanne per i boss Leoluca Bagarella (ridotta da 28 a 27 anni di ...

