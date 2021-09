La Trattativa c’è stata ma per i giudici dell’Appello non costituisce reato: condannati solo i boss Bagarella e Cinà. Assolti i politici e i carabinieri da Dell’Utri a Mori (Di giovedì 23 settembre 2021) Una Trattativa tra uomini dello Stato ed esponenti di Cosa nostra c’è stata ma non costituisce reato. È questa la decisione che chiude il processo d’Appello sulle interlocuzioni tra pezzi delle istituzioni e Cosa nostra nel biennio delle stragi. A emettere la sentenza, dopo tre giorni di camera di consiglio, la corte d’Assise d’Appello di Palermo. I giudici hanno deciso di assolvere i vertici del Ros dei carabinieri, Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno dall’accusa di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato perché il fatto non costituisce reato. Diversa la formula usata per assolvere l’ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell’Utri: secondo la corte lo storico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Unatra uomini dello Stato ed esponenti di Cosa nostra c’èma non. È questa la decisione che chiude il processo d’Appello sulle interlocuzioni tra pezzi delle istituzioni e Cosa nostra nel biennio delle stragi. A emettere la sentenza, dopo tre giorni di camera di consiglio, la corte d’Assise d’Appello di Palermo. Ihanno deciso di assolvere i vertici del Ros dei, Mario, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno dall’accusa di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato perché il fatto non. Diversa la formula usata per assolvere l’ex senatore di Forza Italia, Marcello: secondo la corte lo storico ...

