La sua confessione drammatica si oppone alla nuova legge che vieta l'aborto dalle sei settimane E discrimina le donne (Di giovedì 23 settembre 2021) ««Avevo solo 15 anni e ho abortito. È stato finora il mio segreto più oscuro e il dolore non se n’è mai andato». Uma Thurman si confessa sulle pagine Washington Post e utilizza la sua storia personale per prendere posizione e contestare la nuova, radicale legge del Texas che vieta le interruzioni di gravidanza dopo la sesta settimana anche in caso di incesto o stupro: «Il primo passo verso una crisi dei diritti umani per le donne americane», sostiene la diva di Kill Bill. Uma Thurman compie 50 anni. L'evoluzione beauty guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 23 settembre 2021) ««Avevo solo 15 anni e ho abortito. È stato finora il mio segreto più oscuro e il dolore non se n’è mai andato». Uma Thurman si confessa sulle pagine Washington Post e utilizza la sua storia personale per prendere posizione e contestare la, radicaledel Texas chele interruzioni di gravidanza dopo la sesta settimana anche in caso di incesto o stupro: «Il primo passo verso una crisi dei diritti umani per leamericane», sostiene la diva di Kill Bill. Uma Thurman compie 50 anni. L'evoluzione beauty guarda le foto ...

