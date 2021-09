La strategia delle principesse al GF Vip: “Soleil? Non metterti contro, fai l’amicona come Manila!” – VIDEO (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di strategie nella Casa del Grande Fratello Vip. Clarissa e Jessica contro Soleil Sorge. Le principesse etiopi hanno deciso di scendere in campo e schierarsi esattamente dalla parte opposta (nonostante pochi giorni fa ne fossero piene alleate). La strategia delle principesse contro Soleil al GF Vip Secondo le due sorelle sarebbe opportuno non mettersi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di strategie nella Casa del Grande Fratello Vip. Clarissa e JessicaSorge. Leetiopi hanno deciso di scendere in campo e schierarsi esattamente dalla parte opposta (nonostante pochi giorni fa ne fossero piene alleate). Laal GF Vip Secondo le due sorelle sarebbe opportuno non mettersi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Eitan, a Tel Aviv la prima udienza. La strategia delle parti la Repubblica Soleil Sorge: le Principesse fanno una strategia contro di lei Le Principesse parlano in inglese e fanno una strategia contro Soleil Sorge: ecco cosa è accaduto e le parole di Clarissa e Jessica.

