La strana condanna, ha tentato di stuprare una ragazza: per sei mesi farà il bucato alle donne del suo villaggio

Un cittadino indiano di 20 anni, Lalan Kumar, accusato di tentata violenza sessuale, ha ottenuto la libertà condizionale a patto di lavare e stirare gli abiti di tutte le donne del suo villaggio.

