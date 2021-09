La star di Bridgerton che aveva deciso di lasciare la recitazione prima di ottenere il ruolo nella serie

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 23 settembre 2021) Una dellediquasi rinunciato a recitare,che arrivasse la grande occasione di interpretare lain costume rivelatasi un fenomeno da milioni di flussi streaming su Netflix. Si tratta della protagonista Phoebe Dynevor, chegià fatto i bagagli per tornare a casa e abbandonare i sogni di gloria a Los Angelesdi essere scelta per interpretare Daphne. Ladi, trasferitasi a Hollywood per cercare di sfondare come attrice, era stremata dai continui rifiuti ai casting. Ricordando gli ultimi mesidell’ingresso nel cast dellaShondaLand, ha ricordato chegià prenotato un volo di ritorno ...