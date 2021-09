La sindaca ricandidata cambia faccia e modi Che sia merito di Maurizio Costanzo?

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 23 settembre 2021) Virginia Raggi non sembra più Virginia Raggi, se si parla del dato caratteriale emerso in quest’ultima fase di campagna elettorale. Era nota infatti, la, per l’espressione impassibile e la non cordiale presa sul pubblico (anche quello dei propri sostenitori). Ed era nota per l’atteggiamento finora tenuto nei mesi di lancio della ricandidatura: volto corrucciato mentre elencava problemi su problemi, quasi non fosse lei a guidare il Campidoglio, e quasi lei fosse invece il capo dell’opposizione. E però da qualche settimana Raggi ha capovolto se stessa al punto da apparire, nell’approccio ai dibattiti, determinata a portare avanti una sorta di strategia della simpatia: ecco che si fa vedere divertita al cospetto dell’avversario Carlo Calenda che le fa il baciamano. Ecco che twitta in latino per invitare il desaparecido candidato sindaco del centrodestra Enrico ...