La Serie A va verso la riapertura degli stadi al 100%, ma bisogna trovare gli spettatori: finora nessuna squadra li ha riempiti a metà (Di giovedì 23 settembre 2021) “Riaprite gli stadi!”. Il pallone lo chiede da tempo, continua a ripeterlo, così tanto che nemmeno si è accorto che gli stadi sono già riaperti ma ancora mezzi vuoti. Dopo una stagione a porte chiuse, il campionato è iniziato al 50% tra proteste e recriminazioni di chi minacciava addirittura di non farlo partire. Ma adesso che sembra avvicinarsi la fine delle restrizioni, oltre che riaprirli gli stadi bisognerà anche riempirli. Le proteste soprattutto del mondo dello spettacolo, ben più bistrattato di quello dello sport (e del pallone in particolare, che comunque col grimaldello degli Europei ha strappato da tempo buone presenze) stanno sortendo i loro effetti: dalla richiesta della Conferenza Stato-Regioni alle parole dei sottosegretari Costa e Vezzali (che in realtà lo chiedeva già da tempo, senza grossa convinzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) “Riaprite gli!”. Il pallone lo chiede da tempo, continua a ripeterlo, così tanto che nemmeno si è accorto che glisono già riaperti ma ancora mezzi vuoti. Dopo una stagione a porte chiuse, il campionato è iniziato al 50% tra proteste e recriminazioni di chi minacciava addirittura di non farlo partire. Ma adesso che sembra avvicinarsi la fine delle restrizioni, oltre che riaprirli glibisognerà anche riempirli. Le proteste soprattutto del mondo dello spettacolo, ben più bistrattato di quello dello sport (e del pallone in particolare, che comunque col grimaldelloEuropei ha strappato da tempo buone presenze) stanno sortendo i loro effetti: dalla richiesta della Conferenza Stato-Regioni alle parole dei sottosegretari Costa e Vezzali (che in realtà lo chiedeva già da tempo, senza grossa convinzione ...

