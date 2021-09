La sentenza ribalta anche la politica | M5s incassa il colpo | FI raggiante

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 23 settembre 2021) Risorge all’improvviso la seconda Repubblica, se è vero quanto twittava Luigi Di Maio all’indomani delladi primo grado del processo sulla trattativa Stato-mafia: “Con le condanne di oggi muore definitivamente la Seconda Repubblica. Grazie ai magistrati di Palermo che hanno lavorato per la verità”. In appello quella verità cambia: assolto Marcello Dell’Utri per non aver commesso il fatto, assolti gli ex generali del Ros Mario Mori e Antonio Subranni perché il fatto non costituisce reato, e insieme a lorol’ex colonnello Giuseppe De Donno. Dopo il primo gradoRoberto Fico esultava, spiegando che “quando lo Stato riapre le proprie ferite per provare a stabilire la verità, quando giunge a condannare sé stesso, allora riacquista la forza, la dignità e la fiducia dei cittadini”. C’è la verità delle sentenze e ci sono ...