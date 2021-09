La Roma riparte da Abraham: Udinese battuto, ma Mou perde Pellegrini per il derby (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma (ITALPRESS) – Una Roma stanca batte l'Udinese 1-0 ma perde Lorenzo Pellegrini per il derby contro la Lazio. Una rete di Abraham regala i tre punti casalinghi alla squadra di Josè Mourinho che sale a dodici punti in classifica. In vista della stracittadina, il tecnico portoghese non fa turn over. L'unica eccezione rispetto alla formazione tipo è rappresentata dalla corsia mancina: Calafiori – strigliato da Mourinho in conferenza stampa – riceve la conferma dopo il forfait di Vina e si inventa la rete dell'1-0 al 36?: progressione sulla fascia, dribbling di forza su Molina e assist perfetto per il tocco sotto porta di Abraham che firma il suo terzo gol stagionale in maglia giallorossa. La rete premia la prima mezz'ora della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021)(ITALPRESS) – Unastanca batte l'1-0 maLorenzoper ilcontro la Lazio. Una rete diregala i tre punti casalinghi alla squadra di Josè Mourinho che sale a dodici punti in classifica. In vista della stracittadina, il tecnico portoghese non fa turn over. L'unica eccezione rispetto alla formazione tipo è rappresentata dalla corsia mancina: Calafiori – strigliato da Mourinho in conferenza stampa – riceve la conferma dopo il forfait di Vina e si inventa la rete dell'1-0 al 36?: progressione sulla fascia, dribbling di forza su Molina e assist perfetto per il tocco sotto porta diche firma il suo terzo gol stagionale in maglia giallorossa. La rete premia la prima mezz'ora della ...

FIGCfemminile : ? Si apre questo sabato la caccia al titolo delle 2??5?? interpreti della #PrimaveraFemminile ?? Leggi la news:… - fdicos10 : ??Digitale popolare. Cultura e policy per l’Italia che riparte. Martedì 28 settembre (ore 10-12) presentiamo… - N0FAI7H : RT @Lisa90135765: Non cedete. Guardateli. Ci sbeffeggiano, si divertono. Vogliono fiaccarci. Non indietreggiate, non siamo soli. Una frigna… - ColucciLc : RT @FIGCfemminile: ? Si apre questo sabato la caccia al titolo delle 2??5?? interpreti della #PrimaveraFemminile ?? Leggi la news: https:/… - splendente55 : @Signorasinasce Pure a Firenze, Roma. Quello conosciuto si trova in Trentino. Da un punto occorre partire.Dal Trent… -