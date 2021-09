Advertising

Quantum_gnosis_ : RT @piera_salvatori: RADIO ROMA CAPITALE promuove il nuovo libro di NICOLA FERUGLIO “Fin dove giunge il canto dell’iperboreo” (Aletti Edito… - sportli26181512 : La Roma promuove i vaccini: oggi all’Olimpico la somministrazione di Moderna: Continua l'iniziativa presso la posta… - allanpo22646751 : Sala promuove sostenibilità e fa fare piste ciclabili finte (venite a vederle), la Raggi abbatte campi Rom, ma che… - siamo_la_Roma : ??? L'editoriale di #MaurizioCostanzo ?? Che promuove l'iniziativa della #Roma sui vaccini ?? Le sue parole… - Almawave : Almawave partner del #DisabilityPride, l’evento che promuove un nuovo modo di vivere, pensare e valorizzare la disa… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma promuove

Corriere dello Sport.it

- Le vaccinazioni allo stadio Olimpico iniziate ieri continueranno oggi, dalle 14 fino alle 20 , prima dell'inizio della partita- Udinese. G razie a una nuova collaborazione con la Regione Lazio, anche oggi sarà operativo un punto di somministrazione vaccinale mobile della ASL1 contro il COVID - 19 nei pressi dello ...La Cusano, infatti,comportamenti ecosostenibili per l'ambiente, responsabilizzando ... presenti nel Campus di. "Per sua natura giuridico - istituzionale, il nostro Ateneo nasce green " ...PIETRAMONTECORVINO (FG) – Milano, Rimini, Riccione, Pesaro, Roma, Viterbo, Avellino: sono queste le città da cui oggi arriveranno giornalisti, blogger e instagramers a Pietramontecorvino per raccontar ...ROMA - Le vaccinazioni allo stadio Olimpico iniziate ieri continueranno oggi, dalle 14 fino alle 20, prima dell’inizio della partita Roma-Udinese. Grazie a una nuova collaborazione con la Regione Lazi ...