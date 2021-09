La quarantena resta senza indennità Inps. Fonti di governo: “Il rifinanziamento non arriverà durante il cdm di oggi” (Di giovedì 23 settembre 2021) Il rifinanziamento della quarantena per i lavoratori entrati in contatto con persone positive al Covid non sarà approvato in Consiglio dei ministri giovedì pomeriggio come invece era stato ipotizzato nelle scorse ore. Lo scrive l’Ansa, citando qualificate Fonti di governo secondo le quali sul tavolo del Cdm ci sarà solo, come confermato dal premier Mario Draghi, il decreto per il taglio delle bollette energetiche. Mentre non è previsto l’esame né della norma sulla quarantena né di altri interventi come quello sulle cartelle esattoriali. Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in un’intervista a Rainews24 aveva detto che il rifinanziamento per il 2021 arriverà e dovrebbero essere stanziati 900 milioni. L’Inps a inizio agosto aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Ildellaper i lavoratori entrati in contatto con persone positive al Covid non sarà approvato in Consiglio dei ministri giovedì pomeriggio come invece era stato ipotizzato nelle scorse ore. Lo scrive l’Ansa, citando qualificatedisecondo le quali sul tavolo del Cdm ci sarà solo, come confermato dal premier Mario Draghi, il decreto per il taglio delle bollette energetiche. Mentre non è previsto l’esame né della norma sullané di altri interventi come quello sulle cartelle esattoriali. Il presidente dell’, Pasquale Tridico, in un’intervista a Rainews24 aveva detto che ilper il 2021e dovrebbero essere stanziati 900 milioni. L’a inizio agosto aveva ...

