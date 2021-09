La NASA prepara VIPER | il nuovo lander per il prossimo sbarco sulla Luna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : NASA prepara

Computer Magazine

Il rover Viper dellasiad andare a caccia dell'acqua sulla Luna . Già è stato individuato il sito per l'allunaggio: si tratta del cratere Nobile , vicino al polo sud lunare. Il Volatiler Investigating Polar ...Allaci sia battere un record spaziale : un astronauta diventerà l'americano che avrà fatto il soggiorno più lungo nel cosmo. Mark Vande Hei rimarrà sulla Stazione Spaziale Internazionale per ...L’obiettivo del rover che sarà lanciato alla fine del 2023 è il cratere Nobile, una regione quasi sempre in ombra. Individuato il luogo dove si pensa ci possa essere acqua ghiacciata nel sottosuolo.L’americano Mark Vande Hei passerà circa un anno nello Spazio. Resterà a vivere e lavorare per più o meno 353 giorni nel laboratorio in orbita, battendo i 340 giorni nel cosmo di Scott Kelly.