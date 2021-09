La meravigliosa giustificazione di Red Ronnie per la porta in faccia presa al museo di Messina | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 23 settembre 2021) Sorridono e sogghignano, pensando di aver messo in atto un piano da “geni del male” riuscendo are a casa visibilità e “denuncia” contro il Green Pass per accedere nei musei. Questa è ladata da Redin merito a quanto accaduto nei giorni scorsi fuori da MuMe diche ospita una mostra su Caravaggio. E il critico musicale avrebbe “agito” di comune accordo con il sindaco della città dello Stretto, Cateno De Luca, che ha concordato con lui questa “pantomima”. I due hanno spiegato i “dettagli” della vicenda con una diretta Facebook. Reddice di aver trollato tutti, con la benedizione di Cateno De Luca Il “gatto e la volpe” hanno parlato diconcordato, ma improvvisato fuori dal MuMe. Tutto sarebbe partito da una richiesta fatta proprio dal ...