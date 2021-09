La "maggior tutela" è il mercato (Di giovedì 23 settembre 2021) Il 42 per cento delle famiglie e il 28 per cento delle piccole e micro-imprese italiane acquistano l’energia elettrica attraverso la cosiddetta “maggior tutela”. Se invece di un servizio regolato fosse l’iniziativa di un privato, le autorità lo sanzionerebbero per pubblicità ingannevole: la tutela, infatti, non dà garanzia automatica di protezione ai consumatori. Anzi, ci sono momenti – come quello attuale – in cui per qualcuno può rappresentare una condanna. Mentre i consumatori “tutelati” vanno incontro ad aumenti della bolletta nell’ultimo trimestre dell’anno, gran parte di quelli che hanno scelto un fornitore sul mercato libero si trova in una condizione diversa. Secondo i dati dell’Osservatorio di Sostariffe.it, riportati ieri dal Sole 24 Ore, quelli che hanno attivato un’offerta a prezzo ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 settembre 2021) Il 42 per cento delle famiglie e il 28 per cento delle piccole e micro-imprese italiane acquistano l’energia elettrica attraverso la cosiddetta “”. Se invece di un servizio regolato fosse l’iniziativa di un privato, le autorità lo sanzionerebbero per pubblicità ingannevole: la, infatti, non dà garanzia automatica di protezione ai consumatori. Anzi, ci sono momenti – come quello attuale – in cui per qualcuno può rappresentare una condanna. Mentre i consumatori “ti” vanno incontro ad aumenti della bolletta nell’ultimo trimestre dell’anno, gran parte di quelli che hanno scelto un fornitore sullibero si trova in una condizione diversa. Secondo i dati dell’Osservatorio di Sostariffe.it, riportati ieri dal Sole 24 Ore, quelli che hanno attivato un’offerta a prezzo ...

