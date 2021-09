La guerra del rosé: tutto sull’ultima battaglia tra Brad Pitt e Angelina Jolie (Di giovedì 23 settembre 2021) Una storia infinita… La nuova battaglia tra Brad Pitt e Angelina Jolie è ricolma di bollicine. La guerra del rosé, titolano i francesi che sono direttamente coinvolti. E che giovano col titolo e la storia del mitico film con Michael Douglas e Kathleen Turner (La guerra dei Roses)… Perché l’ex coppia più bella del mondo, accantonata per un po’ la pratica “affidamento figli“, si sta facendo una nuova guerra. Nuova e vecchia insieme. Angelina Jolie e Brad Pitt vanno in battaglia per Miraval. Vino rosato e tenuta francese da 140 milioni di euro, quella introno al castello in cui si erano detti ‘Sì’ nell’agosto 2014. Dalla separazione nel 2016, alla loro ... Leggi su amica (Di giovedì 23 settembre 2021) Una storia infinita… La nuovatraè ricolma di bollicine. Ladel, titolano i francesi che sono direttamente coinvolti. E che giovano col titolo e la storia del mitico film con Michael Douglas e Kathleen Turner (Ladei Roses)… Perché l’ex coppia più bella del mondo, accantonata per un po’ la pratica “affidamento figli“, si sta facendo una nuova. Nuova e vecchia insieme.vanno inper Miraval. Vino rosato e tenuta francese da 140 milioni di euro, quella introno al castello in cui si erano detti ‘Sì’ nell’agosto 2014. Dalla separazione nel 2016, alla loro ...

