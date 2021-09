La famiglia Bianchi non cambia: il padre alza le mani e lo zio vuole liberare i cani (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo la spiacevole frase della madre di Gabriele e Marco Bianchi, “l’hanno messo in prima pagina manco fosse morta la regina”, ora il padre manda al pronto soccorso un giornalista. Dopo le ultime notizie riguardanti la famiglia Bianchi e le conversazioni intercettate e pubblicate da La Repubblica, dove Simonetta Di Tullio, la madre dei L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo la spiacevole frase della madre di Gabriele e Marco, “l’hanno messo in prima pagina manco fosse morta la regina”, ora ilmanda al pronto soccorso un giornalista. Dopo le ultime notizie riguardanti lae le conversazioni intercettate e pubblicate da La Repubblica, dove Simonetta Di Tullio, la madre dei L'articolo proviene da Leggilo.org.

