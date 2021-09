La falsa notizia della donna deceduta per colpa del vaccino a Catania e la smentita della famiglia (Di giovedì 23 settembre 2021) Circola un video dove si sostiene che una donna sia morta a Catania a causa del vaccino anti Covid. Chi riprende fa intendere che la figlia stia piangendo la madre nell’Hub vaccinale, ma apprendiamo che si tratta di una narrativa No Vax: la signora non era vaccinata, ma era ricoverata da tempo in ospedale. A contribuire alla diffusione del filmato è stato il canale Telegram di Davide Zedda, il quale inserisce un watermark come firma per farsi pubblicità. Per chi ha fretta Il video non contiene una conferma della narrazione proposta. Nel video la donna che urla disperata non cita in alcun caso il vaccino. LiveSicilia si è occupata del caso, riscontrando che le riprese non erano state fatte in un hub vaccinale, ma l’ospedale San Marco. LiveSicilia e ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 settembre 2021) Circola un video dove si sostiene che unasia morta aa causa delanti Covid. Chi riprende fa intendere che la figlia stia piangendo la madre nell’Hub vaccinale, ma apprendiamo che si tratta di una narrativa No Vax: la signora non era vaccinata, ma era ricoverata da tempo in ospedale. A contribuire alla diffusione del filmato è stato il canale Telegram di Davide Zedda, il quale inserisce un watermark come firma per farsi pubblicità. Per chi ha fretta Il video non contiene una confermanarrazione proposta. Nel video lache urla disperata non cita in alcun caso il. LiveSicilia si è occupata del caso, riscontrando che le riprese non erano state fatte in un hub vaccinale, ma l’ospedale San Marco. LiveSicilia e ...

