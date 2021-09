La dedica speciale di Rosanna, laureata a 72 anni: 'Ho perso mia figlia di 14... (Di giovedì 23 settembre 2021) Di solito sono i ragazzi e le ragazze a citare i genitori nei ringraziamenti sulla tesi di laurea , per averli sostenuti durante il percorso di studi. Poi però ci sono quei casi nella vita in cui è un ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 23 settembre 2021) Di solito sono i ragazzi e le ragazze a citare i genitori nei ringraziamenti sulla tesi di laurea , per averli sostenuti durante il percorso di studi. Poi però ci sono quei casi nella vita in cui è un ...

Advertising

qnazionale : La dedica speciale di Rossana, laureata a 72 anni: “Ho perso mia figlia di 14 anni, questo è per lei” - Libero41316546 : RT @soledad_crystal: Era il giorno in cui Pierpaolo confessò il suo amore e le sue paure Lei qualche ora dopo gli dedica queste parole: 'Mi… - lauragerbina : RT @soledad_crystal: Era il giorno in cui Pierpaolo confessò il suo amore e le sue paure Lei qualche ora dopo gli dedica queste parole: 'Mi… - Virna82257917 : RT @soledad_crystal: Era il giorno in cui Pierpaolo confessò il suo amore e le sue paure Lei qualche ora dopo gli dedica queste parole: 'Mi… - soledad_crystal : Era il giorno in cui Pierpaolo confessò il suo amore e le sue paure Lei qualche ora dopo gli dedica queste parole:… -