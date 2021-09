La crisi di Evergrande incombe su Pechino. I funzionari cinesi al Wsj: «Dobbiamo prepararci alla tempesta» (Di giovedì 23 settembre 2021) La crisi di Evergrande minaccia la Cina. Secondo quanto riportato dal quotidiano Wall Street Journal, che cita funzionari locali, Pechino sarebbe riluttante a salvare il colosso immobiliare, in rosso per 305 miliardi di dollari. Pechino avrebbe chiesto ai funzionari in tutto il Paese di «prepararsi a una possibile tempesta», come conseguenza del collasso di Evergrande. Le autorità cinesi hanno iniziato a chiedere ai governi locali di organizzarsi in vista del possibile collasso del gruppo. Le agenzie governative locali, al pari delle imprese statali, hanno ricevuto l’indicazione di intervenire solo all’ultimo minuto nel caso in cui Evergrande non riuscisse a gestire i propri affari «in modo ordinato». Come riportato ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 settembre 2021) Ladiminaccia la Cina. Secondo quanto riportato dal quotidiano Wall Street Journal, che citalocali,sarebbe riluttante a salvare il colosso immobiliare, in rosso per 305 miliardi di dollari.avrebbe chiesto aiin tutto il Paese di «prepararsi a una possibile», come conseguenza del collasso di. Le autoritàhanno iniziato a chiedere ai governi locali di organizzarsi in vista del possibile collasso del gruppo. Le agenzie governative locali, al pari delle imprese statali, hanno ricevuto l’indicazione di intervenire solo all’ultimo minuto nel caso in cuinon riuscisse a gestire i propri affari «in modo ordinato». Come riportato ...

