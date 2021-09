La crisi del gas in Europa: l’energia costa sempre di più (Di giovedì 23 settembre 2021) Il rincaro delle bollette ha fatto sorgere dei dubbi e in molti hanno puntato il dito contro la transizione energetica. In realtà, dietro l’alzamento dei costi dell’energia, si cela un problema molto più ampio: le riserve di gas naturale in Europa sono ai loro minimi storici dal 2013, come spiega Il Post citando il Wall Street Journal. La crisi è stata inoltre agevolata da una rapida ripresa industriale post-pandemica. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)L’innalzamento del costo dell’energia è ormai un qualcosa di molto conosciuto in Europa e il rialzo potrebbe sconfinare ancora nei prossimi mesi, con l’arrivo dell’inverno. Molti considerano l’aumento dei costi come conseguenza della transizione energetica ma, in realtà, il motivo risiede perlopiù nel rincaro del gas per e nella sua scarsa ... Leggi su ck12 (Di giovedì 23 settembre 2021) Il rincaro delle bollette ha fatto sorgere dei dubbi e in molti hanno puntato il dito contro la transizione energetica. In realtà, dietro l’alzamento dei costi del, si cela un problema molto più ampio: le riserve di gas naturale insono ai loro minimi storici dal 2013, come spiega Il Post citando il Wall Street Journal. Laè stata inoltre agevolata da una rapida ripresa industriale post-pandemica. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)L’innalzamento del costo delè ormai un qualcosa di molto conosciuto ine il rialzo potrebbe sconfinare ancora nei prossimi mesi, con l’arrivo dell’inverno. Molti considerano l’aumento dei costi come conseguenza della transizione energetica ma, in realtà, il motivo risiede perlopiù nel rincaro del gas per e nella sua scarsa ...

