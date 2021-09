La Corte costituzionale | “Legittimo l’uso dei Dpcm per il contrasto al Covid da parte di Conte Nessuna delega illegale al Governo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 settembre 2021)dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri () per introdurre le misure dinimento della pandemia dadelè stato. Laha dichiarato infondata la questione di costituzionalità posta dal giudice di pace di Frosinone rispetto agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legge 19/2020 (“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica”) i quali – a giudizio del ricorrente –vano in modoalla funzione legislativa che la Carta attribuisce al Parlamento. Secondo l’ordinanza di rimessione, infatti, quelle norme avevano introdotto una nuova “forma dizione legislativa (…) ...