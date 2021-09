La Commissione richiama l' Italia | Violate le norme sulle concessioni autostradali

(Di giovedì 23 settembre 2021) Laha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora all’e alla Spagna per garantire la corretta attuazione delledell’Ue in materia di appalti pubblici e contratti di concessione. “L’e la Spagna hanno prorogato la durata dellesenza l’avvio di procedure di gara. Secondo il diritto comunitario, la proroga di un contratto di concessione equivale a una nuova concessione, che può essere aggiudicata solo mediante l’indizione di una procedura di gara competitiva”, spiega la. La causana era già stata oggetto di una sentenza emessa nel settembre 2019 (causa C526/17), con la quale la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ritenuto che, prorogando la durata della concessione ...

La, pertanto, ritiene che anche la Spagna non abbia adempiuto ai propri obblighi ai sensi delle norme Ue in materia di appalti pubblici, in particolare ai sensi della direttiva 93/37/CEE. ......il forte segnale arrivato dal Parlamento con l'approvazione con voto unanime ingiustizia del Senato dell'ordine del giorno, prima firmataria la sen. Loredana De Petris chele ...La Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora all’Italia e alla Spagna per garantire la corretta attuazione delle norme dell’Ue in materia di appalti pubblici e contratti di ...Da parte mia non c’è alcuna ostilità di utilizzare l’Iva all’importazione. La prossima settimana chiederò al presidente della commissione Paritetica di convocare una seduta apposita per richiamare ...