La Cappella Sistina d’Oriente: la meraviglia della Romania (Di giovedì 23 settembre 2021) In Romania c’è un monastero che è un capolavoro con dipinti su tutti i muri e un colore unico al mondo, è il Monastero di Voronet Nell’Est Europa c’è un monastero che ha dei dipinti così belli da essere soprannominato ‘Cappella Sistina d’Oriente’. Non sarà proprio magnificente come il Giudizio Universale di Leonardo da Vinci, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 23 settembre 2021) Inc’è un monastero che è un capolavoro con dipinti su tutti i muri e un colore unico al mondo, è il Monastero di Voronet Nell’Est Europa c’è un monastero che ha dei dipinti così belli da essere soprannominato ‘’. Non sarà proprio magnificente come il Giudizio Universale di Leonardo da Vinci, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

foonambolo : @mariannaaprile Io non ce la faccio più.. leggo i giornali.. apro twitter.. guardo docs.. non ce la faccio più.. ho… - DivulgoConAnsia : La Certificazione di Adamo è un affresco di Michelangelo Buonarroti, databile al 1511 circa e facente parte della d… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: In un testo di M.I. Rupnik è presente una chicca interessante. Quando Michelangelo completò il soffitto della Cappella S… - divanolocale : La cappella sistina è la birkin della cristianità - Paola39026704 : RT @ElenaLeo13: La superba volta della Cappella Sistina affrescata da #Michelangelo. -