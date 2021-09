La California brucia ancora, centinaia di vigili del fuoco al lavoro per preservare le sequoie giganti: le impressionanti immagini – Video (Di giovedì 23 settembre 2021) La California brucia ancora. centinaia di vigili del fuoco sono al lavoro per preservare le sequoie giganti dello Stato. Gli alberi secolari sono minacciati dal Windy Fire, un incendio boschivo dai numerosi focolai accesi nel Paese. Le immagini sono impressionanti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Ladidelsono alperledello Stato. Gli alberi secolari sono minacciati dal Windy Fire, un incendio boschivo dai numerosi focolai accesi nel Paese. Lesono. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

