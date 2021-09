La “bomba” Evergrande pronta ad esplodere? (Di giovedì 23 settembre 2021) Il governo cinese è intento a mettere in guardia enti locali e imprese della Repubblica popolare sulla possibilità di un default di Evergrande. Lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari cinesi a conoscenza del dossier riguardante il grande gruppo di real estate al centro della tempesta finanziaria più importante della storia recente del Paese. Il Dragone non intende InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 23 settembre 2021) Il governo cinese è intento a mettere in guardia enti locali e imprese della Repubblica popolare sulla possibilità di un default di. Lo riferisce il Wall Street Journal citando funzionari cinesi a conoscenza del dossier riguardante il grande gruppo di real estate al centro della tempesta finanziaria più importante della storia recente del Paese. Il Dragone non intende InsideOver.

GDS_it : Pechino ha chiesto ai funzionari locali in tutto il Paese di prepararsi a una 'possibile tempesta' - AndreaTrades : @AntonelloSanti1 @Ralfmacher @Budijonsen Eh sì questa cosa di #Evergrande sembra una bella bomba per l'economia Cinese! - filipponico1962 : @aledenicola Abbiamo un nuovo Covid...EVERGRANDE .... La Cina ha messo un altra bella bomba ?? in pancia all'Occ… - CryptoBuyer0510 : Porco zio sti cinesi maledetti con sta roba di Evergrande possono rompere tutta le uova nel paniere... speriamo che… -