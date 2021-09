La 17enne che chiede la “mascherina 1522” e fa arrestare un “amico di famiglia” per stupro (Di giovedì 23 settembre 2021) Anni di violenze e stupri nei confronti di una ragazza minorenne. Poi, entrando in farmacia, la giovane ha trovato il coraggio di denunciare tutto quel che ha subito da quando aveva 12 anni. E lo ha fatto in modo semplice, chiedendo alla cassa una “mascherina 1522”. Una sorta di codice – certificato – per chiedere aiuto e per urlare in silenzio il proprio grido di dolore. È accaduto a Oristano, in Sardegna, dove questo gesto ha fatto arrestare un uomo di 60 anni con l’accusa di stupro e violenza sessuale nei confronti di una minore. La mascherina 1522 fa scoprire anni di stupri e violenze a Oristano La giovane, chiedendo al farmacista la mascherina 1522 (il numero del centro anti-violenza sulle donne e ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Anni di violenze e stupri nei confronti di una ragazza minorenne. Poi, entrando in farmacia, la giovane ha trovato il coraggio di denunciare tutto quel che ha subito da quando aveva 12 anni. E lo ha fatto in modo semplice,ndo alla cassa una “”. Una sorta di codice – certificato – perre aiuto e per urlare in silenzio il proprio grido di dolore. È accaduto a Oristano, in Sardegna, dove questo gesto ha fattoun uomo di 60 anni con l’accusa die violenza sessuale nei confronti di una minore. Lafa scoprire anni di stupri e violenze a Oristano La giovane,ndo al farmacista la(il numero del centro anti-violenza sulle donne e ...

